Jarry abre la participación chilena en el Open de Australia

Nicolás Jarry (133° del ranking ATP) será el primer tenista chileno en ver acción en el Open de Australia 2026, cuando esta noche dispute su partido correspondiente a la primera ronda de la qualy del primer Grand Slam de la temporada.

El nacional enfrentará al francés Titouan Droguet (152°) a partir de las 22:00 horas de Chile (12:00 en Melbourne), en un duelo que se jugará en la pista ANZ Arena, en Melbourne Park.

Jarry, quien no ha tenido un inicio de temporada favorable, llega al certamen oceánico como cabeza de serie número 21 de la clasificación, condición que lo perfila como uno de los nombres a seguir en la fase previa del torneo.

Para acceder al cuadro principal del Open de Australia, el tenista chileno deberá superar tres partidos consecutivos, desafío que asoma exigente considerando el alto nivel competitivo de la qualy.

En tanto, Tomás Barrios (108° ATP) también conoció a su rival para la fase clasificatoria, y se medirá ante el francés Sascha Gueymard Wayenburg (197°) este lunes por la noche en horario chileno, completando así la presencia nacional en la qualy del torneo.

