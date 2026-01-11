Diego Moya rompe récord y devuelve a Chile el triunfo en el Ironman de Pucón

El triatleta chileno Diego Moya hizo historia este domingo al ganar el Ironman de Pucón, estableciendo además un nuevo récord en la competencia, una de las más tradicionales del triatlón sudamericano.

Con este triunfo, Moya se convirtió en el primer chileno en ganar el Ironman de Pucón desde 1993, año en que Cristián Bustos logró la última victoria nacional en esta exigente prueba.

El deportista se quedó con el primer lugar en la categoría masculina, registrando un tiempo de tres horas, 42 minutos y 7 segundos, superando con amplia ventaja a sus principales competidores.

El segundo lugar fue para el argentino Luciano Taccone, quien finalizó a ocho minutos de Moya, mientras que el podio lo completó otro chileno, Martín Baeza, consolidando una destacada actuación nacional.

Tras la carrera, Moya agradeció el apoyo del público y destacó sus sensaciones durante la prueba. “No venía por el récord, venía por el triunfo. Fue sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas”, señaló el triatleta. En la categoría femenina, la victoria fue nuevamente para la mexicana Cecilia Pérez, quien se consagró bicampeona del certamen.

PURANOTICIA