Brereton mantiene su racha goleadora pese a derrota de Derby County

Derby County cayó este domingo como local ante Leeds en un duelo válido por la tercera ronda de la FA Cup, quedando eliminado del tradicional certamen inglés tras no poder sostener la ventaja inicial.

En medio del negativo resultado colectivo, el chileno Ben Brereton fue la nota positiva para su equipo, ya que marcó el único gol de Derby, ratificando el buen momento goleador que atraviesa tras haber anotado también la semana pasada en la Championship ante Wrexham.

El delantero nacional abrió la cuenta a los 35 minutos, luego de una jugada confusa en el área rival. Tras un rebote, Brereton sacó un potente zurdazo cruzado, definiendo de primera para vencer al arquero de Leeds y poner en ventaja a su equipo.

Sin embargo, en el segundo tiempo Derby County no logró sostener el resultado y fue ampliamente superado por su rival. Leeds reaccionó con fuerza y dio vuelta el marcador gracias a los goles de Wilfried Gnonto (55’) y Ao Tanaka (59’).

Cuando el partido ya expiraba, James Justin sentenció el encuentro en el minuto 93, sellando el triunfo visitante y la eliminación de Derby County. Pese a la derrota, Brereton sigue mostrando eficacia y regularidad en el arco rival, consolidándose como una de las principales figuras del equipo.

