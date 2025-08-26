Marcelo Díaz descartó provovación a Colo-Colo y asegura que a Javier Correa "lo hicieron pisar el palito"

Los ánimos entre Colo-Colo y Universidad de Chile se caldearon en la previa del Superclásico a raíz de un gesto del capitán azul Marcelo Díaz, que motivó una dura respuesta del delantero albo Javier Correa.

El atacante argentino manifestó su molestia luego de que el mediocampista mirara hacia el piso cuando le hicieron una pregunta sobre el Cacique, esto, en referencia al décimo lugar que ocupa el cuadro de Macul en la Liga de Primera.

Frente a esto, el atacante respondió en conferencia de prensa que "después hablamos de paz, después hablamos de tenemos que ser un ejemplo y dicen ser diferentes… pero bueno, la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido al frente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá (en rueda de prensa), está bárbaro. Después frente a frente tiene que decir las cosas, hacer los gestos".

Ante el revuelo que generó su acción, "Carepato" aclaró a radio Cooperativa que "Caneo -periodista de la emisora- me pregunta, como está en primera fila yo le pregunto por qué está mirando para abajo. No me estoy burlando de nadie, no quiero mandar mensaje a nadie, me parece incoherente de parte del periodista que estaba en Colo-Colo en hacer cizaña de algo que ocurrió y eso significa que Javier Correa responde de una forma sin saber lo que había ocurrido".

En la misma línea, el exseleccionado nacional aseguró que al trasandino "lo hicieron pisar el palito de una manera que no es correcta en este momento".

Díaz zanjó el tema subrayando que "es grave porque se genera un conflicto, ni siquiera por el dicho de un jugador, sino que de una cizaña externa y ya venimos de violencia, nosotros venimos de situaciones que no nos acomodan y no es el mensaje".

PURANOTICIA