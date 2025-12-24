Martín Cicotello y su cuerpo técnico renovaron su vínculo con U. La Calera para la próxima temporada

Club Deportes Unión La Calera ratificó a Martín Cicotello como su entrenador para la temporada 2026.

A través de redes sociales, el club de la región de Valparaíso informó que el argentino y su cuerpo técnico renovaron el vínculo con la institución, para "así poder seguir al mando del proyecto deportivo del primer equipo".

De esta forma, Cicotello seguirá como director técnico de los "cementeros" durante la próxima temporada 2026.

Cabe recordar que Unión La Calera también anunció la renovación del delantero y capitán, Sebastián Sáez.

"Nos complace anunciar que Sebastián Sáez extendió su vínculo con nuestra institución y seguirá siendo futbolista de Unión La Calera durante toda la temporada 2026", escribieron en su cuenta de Instagram.

Agregaron que "con más de 100 partidos con nuestra camiseta y siendo el goleador del equipo en la pasada temporada, Sebastián seguirá escribiendo su historia como futbolista Cementero".

(Imagen: @ulc_oficial)

PURANOTICIA