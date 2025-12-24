Brayan Cortés se quedaría en Colo-Colo debido a la falta de ofertas de clubes extranjeros

Fue el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien aseguró hace unos días que le están buscando club en el extranjero a Brayan Cortés tras no continuar en Peñarol de Uruguay, pese a tener un buen rendimiento en el semestre en que estuvo cedido a préstamo.

Sin embargo, el futuro del portero nacional podría tener un vuelco y continuar en el "Cacique". Es que el periodista Jorge Hevia sostuvo que el golero se quedará en el cuadro albo, a falta de ofertas extranjeras.

"(Hoy 24 de diciembre) Colo-Colo tiene arquero. Brayan Cortés se queda, pues a pesar de algunas posibilidades, nada ha prosperado. Veremos cómo termina", expresó el comunicador.

De todas formas, el panorama podría cambiar en los próximos días con la llegada de una propuesta del balompié internacional.

Consignar que en las últimas horas, el cuadro de Macul recibió un portazo de parte del Real Zaragoza de la segunda división española por el meta argentino Esteban Andrada.

