"Dicen ser diferentes": Correa se lanzó contra Díaz por irónico gesto previo al Superclásico

A falta de cinco días para una nueva edición del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, el capitán de los azules, Marcelo Díaz y el delantero albo Javier Correa se encargaron de calentar el duelo más importante del fútbol nacional.

Todo partió en la conferencia de prensa que brindó el mediocampista laico en el Centro Deportivo Azul. En dicha instancia, el exseleccionado criollo miró hacia el piso cuando le hicieron una pregunta sobre el cuadro popular, en un claro gesto sobre la posición del ‘Cacique’ en la Liga de Primera, donde marchan en el décimo lugar.

En el mismo contexto, pero desde el estadio Monumental, el atacante indicó que "después hablamos de paz, después hablamos de tenemos que ser un ejemplo y dicen ser diferentes… pero bueno, la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron".

"Yo lo he tenido al frente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá (en rueda de prensa), está bárbaro. Después frente a frente tiene que decir las cosas, hacer los gestos", agregó el exhombre de Estudiantes de La Plata.

Pero el trasandino no se quedó solo en eso y también criticó la actitud que mostraron desde la U en abril pasado cuando manifestaron su molestia por aplazar el clásico de esa fecha, pese a la tragedia que vivió el conjunto de Macul ante Fortaleza por el fallecimiento de dos de sus hinchas.

En ese sentido, el ariete trajo a colación lo sucedido hace unos días cuando los fanáticos del "Romántico Viajero" fueron víctimas de una golpiza en el choque con Independiente de Avellaneda, razón por la cual el club pidió suspender el partido que debían jugar el domingo ante Everton.

"Sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no, cuando nos pasó lo de Fortaleza. Se burlaron diciendo que son diferentes, pero yo soy directo en las cosas que digo y no tengo problema en decírselo en la cara", remarcó el futbolista.

Por último, Correa reflexionó que "no hay que vender humo, la gente no te va a querer por lo que digas acá, allá están las cositas, lo que hay que hacer, entonces me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivos con nadie, esto da vueltas, el fútbol es competitivo y da muchísimas vueltas".

