"Paqui" Meneghini pretendería fichar para la U a un exjugador de O'Higgins y formado en Colo-Colo

A menos que ocurra un problema de última hora, Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Por eso, ya se habla de los posibles refuerzos que pediría el ahora extécnico de O'Higgins en su arribo al cuadro azul, y uno de ellos sería precisamente un pupilo que tuvo en el conjunto celeste.

Según dio a conocer el relator rancagüino Javier Limardo, "Paqui" pretende el fichaje de Luis Pavez, lateral izquierdo que realizó una destacada campaña en el "Capo de Provincia" en este 2025.

El defensor finalizó contrato con el elenco de la Sexta Región y de momento no ha renovado su vínculo, por lo que la U se podría llevar gratis a una de las figuras del certamen.

Eso sí, esta opción no gusta mucho a un sector de la hinchada del conjunto estudiantil, debido a que el lateral es formado en Colo-Colo e, incluso, fue campeón con el "Cacique" en 2014.

Tras su salida de los albos, defendió al Cádiz, Santiago Wanderes, Juárez y Unión Española, antes de llegar a O'Higgins.

