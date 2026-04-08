Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Braga por la Europa League: "Es un buen resultado, no decisivo ni determinante"

Por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, el Real Betis rescató una igualdad a un tanto frente al Braga de Portugal. Tras el compromiso disputado en territorio luso, el director técnico del cuadro español, Manuel Pellegrini, analizó con cautela la paridad conseguida por sus dirigidos.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el estratega nacional entregó su visión del trámite y expresó que "todavía falta por decidir en casa el resultado. Traer un empate de visita es un buen resultado, no decisivo ni determinante, en un partido bastante extraño porque ellos se pusieron en ventaja a los tres minutos con un gol que nunca me había tocado ver: un córner por bajo al primer palo".

Profundizando en el desarrollo del juego, el "Ingeniero" argumentó que "ante un equipo técnicamente tan bien dotado, con el marcador a favor, les convenía mucho el escenario, pero tras los primeros diez minutos hicimos un gran primer tiempo. Su portero sacó tres o cuatro goles muy claros y tuvimos muchísimas llegadas, aunque no logramos convertir. El segundo tiempo fue muy equilibrado, sin muchas llegadas al arco, pero por suerte un claro penal nos permitió empatar el partido".

Al ser consultado sobre los problemas de finiquito que exhibió el elenco verdiblanco, el entrenador defendió el desempeño de sus pupilos. En ese sentido, el DT recalcó que "quedé muy conforme con lo que hicimos el primer tiempo, pues no es fácil empezar con desventaja a los tres minutos y con la inseguridad de que te conviertan el segundo. El primer tiempo fue muy completo en recuperación, creación y oportunidades. El fútbol es así: empatamos en un momento en que teníamos menos llegadas".

A modo de balance general, el adiestrador valoró la actitud de sus jugadores y subrayó que "me quedo con la personalidad que tuvimos en el primer tiempo para buscar el partido tras encajar un gol a los tres minutos. El equipo absorbió bien ese tanto y buscó por todos lados empatar durante la primera etapa".

Finalmente, Pellegrini prefirió mantener la mesura ante la posibilidad de alcanzar una hipotética final del certamen continental. Sobre los próximos desafíos, advirtió que "tenemos que centrarnos en el partido del domingo contra Osasuna. La Europa League es muy ilusionante, pero hay que intentar buscar la clasificación europea por las dos vías: la Liga y esta copa. Sería un error pensar en lo que queda para llegar; hay que centrarse en el partido de vuelta para asegurar la clasificación a semifinales. Si no se ha hecho antes, ilusiona mucho y estamos centrados en intentarlo".

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