Betis de Manuel Pellegrini iguala ante Braga y deja abierta la llave por los cuartos de final de la Europa League

La esperanza de seguir avanzando en la Europa League se mantiene intacta para el Betis que comanda Manuel Pellegrini. Durante este miércoles, la escuadra verdiblanca consiguió un importante empate 1-1 frente al Braga en tierras portuguesas, en el marco del duelo de ida por los cuartos de final de la competición europea.

Los pupilos del estratega chileno lograron sobreponerse a un marcador adverso que se presentó en el inicio del encuentro, logrando que la serie permanezca abierta de cara a la definición que tendrá lugar la próxima semana en territorio español.

El marcador se movió rápidamente a favor del equipo local cuando apenas transcurrían 5 minutos de juego. Tras la ejecución de un tiro de esquina desde el sector derecho, Florian Grillitsch aprovechó la falta de marcas en el primer poste para anotar mediante un impactante recurso técnico de taco.

Ante el golpe inicial, los dirigidos por el "Ingeniero" buscaron la paridad con determinación, generando al menos tres oportunidades claras para nivelar el tablero durante la primera fracción. No obstante, la resistencia del arquero Lukáš Hornícek impidió el festejo bético, consolidándose como la figura del periodo inicial.

La insistencia del cuadro andaluz rindió frutos en el segundo tiempo. A los 61 minutos, el árbitro sancionó una infracción de Gordby sobre Abde dentro del área, permitiendo que Juan Camilo Hernández estableciera el 1-1 definitivo mediante un certero cobro desde el punto penal.

Ya en el tiempo de descuento, el conjunto "heliopolitano" estuvo a punto de concretar la remontada. Antony probó suerte con un potente disparo desde la media distancia que pasó rozando el vertical, sellando así la paridad final en el marcador.

Cabe destacar que el compromiso de vuelta entre el Betis y el Braga quedó fijado para el jueves 16 de abril. Dicho encuentro se disputará a partir de las 15:00 horas en el estadio La Cartuja.

(Imagen: @RealBetis)

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