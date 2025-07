Lucas Assadi y su gran momento en la U: “Me faltaba esa confianza de varios partidos buenos”

Una contundente y arrolladora presentación tuvo este lunes Universidad de Chile, elenco que ganó, gustó y goleó por un holgado 4-0 a Unión La Calera, en un partido que contó con la actuación excluyente de Lucas Assadi.

El volante azul, escogido la figura del compromiso por TNT Sports, abrió la cuenta para los dirigidos por Gustavo Álvarez y aportó con dos asistencias, completando un mes de ensueño con cuatro anotaciones y dos habilitaciones entre Liga de Primera y Copa Sudamericana.

Tras el cotejo, el mediocampista ofensivo aseguró que "me faltaba esa confianza de varios partidos buenos, de varios partidos seguidos. Pero no quiero conformarme con lo hecho, espero seguir aportando al equipo en todo momento y si lo hago con goles o asistencias, mucho mejor".

"¿Si es el mejor momento de mis últimos años? Sin ninguna duda. Creo que no había hecho tantos goles seguidos hacer harto tiempo", complementó el futbolista de 21 años.

El oriundo de Puente Alto también tuvo palabras para los hinchas que entonaron su nombre. "Siempre agradecido de ellos. Cuando no andaba tan bien o no jugaba siempre me apoyaban y ahora quiero que se nota cuando estoy entrando y jugando", señaló.

Con respecto al desempeño del equipo ante los "cementeros", el seleccionado nacional remarcó que "nos sentimos bien, creo que aprovechamos el hombre de más y supimos manejarlo muy bien y creo que se vio en el resultado también".

Por último, valoró la lucha por el liderato del torneo, puntualizando que "Coquimbo lo está haciendo muy bien, está ganando bien, entonces no tenemos que bajar nosotros tampoco".

PURANOTICIA