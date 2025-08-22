Aníbal Mosa quiere que Colo-Colo tenga nuevo entrenador "lo más rápido posible"

Este viernes, Colo-Colo disputó su primer partido bajo el mando de la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez, quienes asumieron de emergencia tras la salida del entrenador argentino Jorge Almirón, quien dio un paso al costado luego de la derrota por 4-1 en el clásico con Universidad Católica.

En la previa del encuentro que los albos igualaron sin goles ante Palestino, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que se encuentran evaluando nombres de candidatos para el puesto de director técnico definitivo.

En ese sentido, el dirigente remarcó que están "trabajando desde el día que salió Jorge nosotros nos pusimos a trabajar. Estamos trabajando con la gerencia deportiva con la gerencia general. Los próximos días pensamos tener una comisión de fútbol para poder ir analizando el tema".

En la misma línea, el mandamás de la concesionaria que administra a Colo-Colo explicó que a su juicio "lo importante es tener el tiempo adecuado para hacer un análisis correcto y no equivocarnos. Pero sí dentro de ese análisis de tranquilidad que debemos tener también debe haber una premura. Tenemos que enfrentar muchos partidos importantes, así que lo importante es tener a nuestro técnico lo más rápido posible".

Al ser consultado por los nombres que han sonado para llegar al estadio Monumental, el empresario reconoció que "todos tienen sus posibilidades, todos son buenos técnicos. Unos más, unos menos, unos conocen el medio, otros no, pero sin lugar a dudas que son nombres que están arriba de la mesa, que se están analizando. Pero hay varios nombres más que esos que hablamos".

PURANOTICIA