La emoción de Iván Román tras anotar su primer gol en Atlético Mineiro: "Se lo dedico a mi familia, los extraño mucho"

El defensor chileno anotó el único tanto en la victoria del "Galo" sobre Sao Paulo en el Brasileirao.
Iván Román tuvo una noche soñada este miércoles en el Brasileirao. El joven defensa chileno anotó su primer gol en la competencia en el triunfo por 1-0 del Atlético Mineiro ante el Sao Paulo.
Tras el cotejo, el zaguero del conjunto de Belo Horizonte se mostró emocionado y entregó unas sentidas declaraciones, al recordar a su familia.
"Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mama, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido muy fácil para mi", expresó a Premiere.
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"Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios hoy pude hacer un buen partido y hacer este gol", añadió el nacional.
Además, el ex Palestino recibió elogios de la prensa. Por ejemplo, Globoesporte publicó: "El goleador fue recompensado por su buen desempeño. El joven tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta del Galo".
"Se mostró sólido en las entradas y realizó buenos pases al iniciar los ataques desde la defensa", añadió el citado medio.
(Imagen: Gilson Lobo / AGIF)
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