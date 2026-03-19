La emoción de Iván Román tras anotar su primer gol en Atlético Mineiro: "Se lo dedico a mi familia, los extraño mucho"

Iván Román tuvo una noche soñada este miércoles en el Brasileirao. El joven defensa chileno anotó su primer gol en la competencia en el triunfo por 1-0 del Atlético Mineiro ante el Sao Paulo.

Tras el cotejo, el zaguero del conjunto de Belo Horizonte se mostró emocionado y entregó unas sentidas declaraciones, al recordar a su familia.

"Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mama, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido muy fácil para mi", expresó a Premiere.

"Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios hoy pude hacer un buen partido y hacer este gol", añadió el nacional.

Además, el ex Palestino recibió elogios de la prensa. Por ejemplo, Globoesporte publicó: "El goleador fue recompensado por su buen desempeño. El joven tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta del Galo".

"Se mostró sólido en las entradas y realizó buenos pases al iniciar los ataques desde la defensa", añadió el citado medio.

(Imagen: Gilson Lobo / AGIF)

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