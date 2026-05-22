La reflexión de Vidal tras su convulsionada semana: "Estoy tan acostumbrado que de verdad ahora me río"

En vísperas del clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo, Arturo Vidal volvió a referirse al caso policial en el que se vio involucrado a raíz del robo de $50 millones desde una casa de cambios, delito cometido por un cercano al "King", quien luego devolvió gran parte del dinero.

En rueda de prensa, el exseleccionado nacional indicó que "si lo miras de afuera, se ve una semana no muy buena, pero yo ya estoy acostumbrado. Llevo más de 20 años jugando profesionalmente, me pasaron cosas estando en los mejores equipos del mundo y nunca me salí del foco".

Al mismo tiempo, el oriundo de San Joaquín sostuvo que "estoy super concentrado y muy feliz, porque siempre que pasan estas cosas, el cariño y mi confianza crecen mucho más. Estoy tan acostumbrado que ya me río. Sé dónde estoy, cuando estaba afuera me atacaban e imagínate ahora que estoy acá. Y como Colo-Colo está bien, pocas veces es noticia cuando estamos bien".

Pensando en el choque con el cuadro "cruzado", el volante señaló que "claramente uno siente otras cosas cuando va a jugar un clásico, pero llevo tantos clásicos en el cuerpo que no cambio mi forma de pensar. Mientras más relajado y tranquilo esté, seguramente lo voy a hacer mucho mejor en el partido".

"Entreno y trato de entrenar fuerte todos los días. Cada vez cuesta más, pero espero llegar concentrado al partido, que no me pase nada y poder dar el máximo", añadió.

Por último, Vidal vaticinó un posible duelo personal con el capitán y goleador de la UC, Fernando Zampedri. "Si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al 'Toro'. Sé lo fuerte que es, lo oportunista que es dentro del área, los goles que marca y la diferencia que ha hecho en los últimos años como goleador acá en Chile", cerró.

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