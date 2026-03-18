Iván Román anotó por primera vez en Brasil en triunfo del Atlético Mineiro contra Sao Paulo

Iván Román anotó su primer gol en el fútbol brasileño en el triunfo por la mínima del Atlético Mineiro, elenco que se impuso al Sao Paulo de Gonzalo Tapia, en el marco de la séptima fecha del Brasileirao.

El formado en Palestino disputó su tercer encuentro como titular con el "Galo" y tal como ocurrió hace una semana ante Internacional de Porto Alegre, lo hizo estando durante los noventa minutos en cancha.

Con respecto a su rendimiento sobre el terreno de juego, el zaguero se mantuvo firme en la última línea actuando como central y lo mejor de todo es que en el 64' aprovechó un pivoteo de Alan Franco y marcó de cabeza en la boca del arco.

Tapia, en tanto, arrancó el duelo como suplente e ingresó en el 74' reemplazando a Lucas Moura. Sin embargo, el atacante estuvo lejos de ser gravitante y fue duramente cuestionado por los hinchas paulistas en redes sociales.

Gracias a esta victoria, el cuadro de Minas Gerais escaló hasta el décimo puesto con ocho puntos. El conjunto "tricolor", en cambio, dejó escapar la chance de superar en la tabla al líder Palmeiras, quedando como escolta de su archirrival con sus mismas 16 unidades pero menor diferencia de gol.

Este sábado a las 18:30 horas, Atlético Mineiro visitará a Fluminense. Un poco más tarde ese día, puntualmente a las 21:00 horas, Sao Paulo se verá las caras con Palmeiras.

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(Imagen: @atletico)

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