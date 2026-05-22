Chile recibirá a España por las Qualifiers de la Copa Davis en el Court Central del Estadio Nacional

En cerca de cuatro meses Chile recibirá a España por la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026. Y la serie que se disputará en septiembre próximo, ya tiene sede confirmada.

Es que este viernes, la Federación de Tenis de Chile anunció que la confrontación ante los ibéricos se desarrollará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Se trata del mismo escenario donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú derrotó en febrero pasado a Serbia, por la primera ronda de la Ensaladera de Plata 2026.

Además, el organismo informó que la entradas para el choque copero estarán próximamente disponibles a través de la plataforma Ticketplus.

Consignar que la serie entre Chile y España se disputará el 18-19 o 19-20 de septiembre, y en caso de vencer, el elenco nacional regresará a las Finales de Copa Davis que se jugarán entre el 24 y 29 de noviembre en Bologna, Italia.

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