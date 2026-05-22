U. Española le cierra la puerta al regreso de César Pinares y aclara que buscan otras opciones

Unión Española salió al paso de los rumores y descartó de plano el eventual regreso de César Pinares, quien quedó libre hace algunas semanas tras rescindir su contrato con Deportes Limache.

Por medio de un comunicado, el club informó que el conjunto hispano "actualmente no se encuentra evaluando avanzar por el jugador César Pinares, por lo que la información difundida recientemente no corresponde a la realidad".

Asimismo, desde la tienda roja señalaron que "nuestra institución continúa trabajando en materia de refuerzos para el segundo semestre y, actualmente, se encuentra enfocada en otras alternativas".

Por su parte, el director técnico del elenco de colonia, Ronald Fuentes, se refirió a la posibilidad de sumar al defensa Bianneider Tamayo, futbolista que pertenece a Universidad de Chile y que ya tuvo un préstamo en Santa Laura el año pasado.

"No lo conocía mayormente, tuve la opción de verlo el año pasado cuando veía los partidos de Unión Española y me tocó enfrentarlo cuando estaba en Ñublense. Me pareció un jugador muy interesante", partió señalando el estratego.

En esa misma línea, el exseleccionado nacional sostuvo que "en cuanto al tema refuerzos, estamos trabajando en eso. Nombres, pueden dar miles, pero trataremos de manejarlos dentro de lo que nos corresponde a nosotros. Cuando ya estén listos, daremos la información a través de la vía oficial del club. Pero en estos momentos, estamos preocupados de seguir trabajando para seguir creciendo futbolísticamente".

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