Jorge Almirón deja en duda su continuidad en la banca de Colo-Colo y desliza critica al plantel

Un cabizbajo Jorge Almirón habló luego de la desastrosa presentación que tuvo Colo-Colo, elenco que recibió una contundente goleada por 4-0 de manos de Racing Club, decretando su eliminación de Copa Libertadores, además de quedar sin chances de disputar la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el entrenador aseguró que "si evaluamos el partido, hasta el gol de ellos jugamos muy bien. El planteamiento lo estaba haciendo muy bien el equipo, tuvimos las situaciones más claras cuando íbamos 0-0. Cuando estábamos controlando mejor la pelota, una perdida en el medio genera el gol de ellos. Un golpe duro".

"Nuestro equipo hizo lo que pudo, pero estamos con la cabeza bastante frágil. Después de Fortaleza el equipo sintió los golpes bastante fuertes. Lo intentó, pero después del primer traspié, el equipo lo sintió mucho. Es evidente que después del partido con Fortaleza de local, cambió la cabeza del equipo. Creo que lo sentimos", agregó el argentino, reconociendo que los incidentes que llevaron a suspender el pleito con el "León del Pici" golpearon profundamente al plantel.

El ex DT de Boca Juniors apuntó que "es difícil de explicar pero algo pasó. Estábamos en competencia y después de ese partido nos quitan tres puntos con tres goles en contra. El partido con Fortaleza lo llevamos bien y por errores propios nos jugamos en contra".

Consultado por su continuidad al mando del conjunto popular, el estratego remarcó que "no voy a responder eso, voy a hablar con la directiva primero. No es el momento de responder eso. La gente está dolida y triste, más cuando un equipo grande en el mundo recibe doce goles en tres partidos. Estamos muy mal, como equipo nos desprestigió un montón".

Asimismo, planteó que "en la Copa Libertadores nunca me habían hecho tantos goles. El año pasado en todo el año nos hicieron 16 goles en todo el torneo y muy pocos en la Copa Libertadores. Es inexplicable. Tienes que ser un equipo muy serio porque te enfrentas a un equipo como el de hoy, candidato a ganar la copa. Es un equipo de hombres que nos ganó muy bien".

Almirón volvió sobre un punto anterior y remarcó que "sí tengo fuerzas para revertir, estoy acostumbrando a estas cosas. Las sufro, pero no depende de mí. Me dedico a esto, para mi es mi vida. Todos los días soy el mismo, cuando toca ganar o perder soy la misma persona. Puedo seguir, el equipo tiene que cambiar algunas cosas obviamente, pero ya es una evaluación más hacia adentro. Los que están para seguir, seguirán. Los que no les da para el compromiso tendrán que ser sinceros y asumirlo. Yo estoy con todas las fuerzas para seguir. Es una lástima porque nos desprestigia a todos, el cuerpo técnico, la hinchada y al club".

Por último, reveló qué le dijo Vidal cuando fue expulsado en el minuto 64. "Él sale del partido y me dice que le dice Aquino que tire al segundo palo, lo interpretó mal el árbitro y lo echaron. Él me dijo eso. Sé que acá es hostil porque él siempre ha jugado así, en todos lados. En todas las partes del mundo en que jugó, siempre representó a su equipo. Es su personalidad. Siempre fue así y ganando también. Cuando ganaba no se le criticaba y ahora que no gana se le critica. No entiendo mucho eso", finalizó.

