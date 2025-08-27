Hincha calerano de la U que fue empujado al vacío por barristas de Independiente recibió el alta y regresará a Chile

Entre toda la tragedia que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile luego de la golpiza recibida de parte de aficionados de Independiente la semana pasada en el estadio Libertadores de América, este miércoles llegaron buenas noticias desde Argentina.

Es que Gonzalo Alfaro, fanático azul oriundo de la comuna de La Calera y que fue empujado al vacío desde la segunda bandeja del recinto deportivo, fue dado de alta luego de pasar varios días internado en estado grave a raíz de un traumatismo en el cráneo que lo tuvo al borde de la muerte.

En declaraciones recogidas por El Observador, el padre del afectado, Marcial Alfaro señaló que "estamos en el Hospital Fiorito mi hijo Brayan y yo, llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta a Gonzalo".

El progenitor agregó que "los facultativos del Hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile, se están gestionando los pasajes para nuestro regreso, el que informaremos cuando tengamos fecha ya confirmada. De antemano muchas gracias a todos por la preocupación hacia nuestra familia".

Cabe recordar que este mismo día se viralizó un audio del propio Gonzalo, donde se mostró agradecido "por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy".

Asimismo, el hombre de 33 años había manifestado que "ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien. Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis tres hijas, mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento".

