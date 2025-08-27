Hincha de la U empujado al vacío en estadio de Independiente revela su estado de salud: "Estoy evolucionando"

Ya se cumplirá una semana de los incidentes que obligaron a cancelar el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, debido a graves hechos de violencia que dejó a fanáticos del cuadro azul.

Gonzalo Alfaro, uno de esos hinchas, sufrió un traumatismo en el cráneo que lo tuvo al borde de la muerte tras ser empujado desde una tribuna del estadio Libertadores de América por barristas del conjunto argentino. Sin embargo, logró evolucionar y en las últimas horas habló por primera vez para revelar su estado actual de salud.

A través de un mensaje de voz que compartió su familia en redes sociales, el seguidor de 33 años comenzó diciendo: "Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy".

"Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien. Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis tres hijas, mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento", añadió.

Además, agregó: "De todo corazón les mando este mensaje y repito, muchas gracias por todo el apoyo, por toda la compasión que han tenido conmigo. Esto me da muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Les mando un abrazo y un beso enorme".

