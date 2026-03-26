Hermes Gamonal afirma que su sobrino Diego Ortiz "la sacó muy barata" tras ser apuñalado: "Hay gente que no la cuenta dos veces"

El tenista chileno Diego Ortiz fue víctima de un violento asalto la noche de este miércoles en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana.

El deportista de 22 años fue interceptado por delincuentes en la intersección de Pocuro con Ricardo Lyon, donde fue apuñalado para robarle su vehículo mientras esperaba en un semáforo.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa María. Según se informó, el joven se encuentra fuera de riesgo vital y recibió el alta médica durante la madrugada de este jueves tras ser intervenido por las diversas lesiones sufridas.

Su tío, el extenista nacional Hermes Gamonal, se refirió al estado de salud de su sobrino y detalló la magnitud de las heridas. "Gracias a Dios no fueron cuchilladas tan profundas, fueron cuatro: dos en el hombro derecho, una bajo el omóplato derecho y otra en el costado izquierdo de su espalda. Le pusieron muchos puntos, pero es zurdo", explicó, quien acompañó al joven en el centro asistencial.

Respecto a la dinámica del robo, relató que el ataque ocurrió en cuestión de segundos, indicando que el deportista recibió un golpe en la cabeza antes de ser herido con el arma blanca.

“Pudo haber sido duro, muy grave, la sacó muy barata. Me dejó tranquilo verlo con buena cara, pero tiene que descansar, no ha dormido nada. Esto fue cosa de segundos, se trató de sacar el cinturón cuando le pegaron en la cabeza y luego las puñaladas cuando se estaba bajando. No fue más grave de lo que pasó, pero hay gente que no la cuenta dos veces”, recalcó.

Finalmente, el exdeportista sostuvo que el joven deberá enfrentar un proceso de recuperación psicológica y guardar reposo para la correcta cicatrización de los puntos.

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