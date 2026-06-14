Triplete de Fernando Zampedri lidera la goleada de la UC ante U. de Concepción

Con Fernando Zampedri brillando y rompiendo redes, la Universidad Católica goleó a la Universidad de Concepción y no le dio ventajas al puntero del torneo.

La UC llegaba obligada al Claro Arena luego de la victoria de Colo-Colo, que se le alejó 13 puntos en el liderato, y por el triunfo de Palestino y el empate de Coquimbo, que le habían arrebatado el segundo lugar, por lo que debía ganar para no perder terreno en el Campeonato Nacional, más aún considerando que en el segundo semestre deberá también jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

Para sorpresa de los asistentes al recinto precordillerano fue el equipo del Campanil el primero en generar peligro cuando a los 8' Cristhofer Mesías con un golpe de cabeza estrelló el balón en un poste ante la mirada de preocupación de Darío Melo, que sabía que esa acción pudo significar la apertura del marcador.

Los Cruzados saben que cuando los partidos no ofrecen espacios, ellos tienen un arma letal que es su goleador Fernando Zampedri, que no les falla. Así fue como a los 23' Jimmy Martínez aprovechó una mala salida del fondo del equipo azul y oro, cedió al ariete, que no tuvo dificultad para derrotar a José Sanhueza y convertir el 1-0.

El equipo visitante empezó a complicar a la UC, pero nuevamente Zampedri llevó a la tranquilidad a los parciales franjeados. A los 39' un centro desde la derecha fue conectado con un fuerte cabezazo del Toro que se anidó en las redes. La posición del atacante era muy ajustada y el VAR tardó largos minutos en deliberar y validar el gol.

La cabina de video nuevamente intervino, ahora en favor de la Universidad de Concepción, ya que Jhojan Valencia cometió una infracción que fue rubricada como tiro penal. Desde los doce pasos no se equivocó Jeison Fuentealba para el 2-1 con que se fueron al descanso.

El VAR siguió como protagonista. A los 51' Branco Amuero vio la cartulina en primera instancia, pero al ir a revisar la jugada al monitor, el juez Héctor Jona vio que no se ameritaba la expulsión porque el toque sobre Moisés González fue mínimo.

Zampedri no quiso que el partido se llenara de suspenso. A los 59' en un verdadero golazo, Clemente Montes comenzó la jugada por la derecha, en el centro encontró como receptor a Jimmy Martínez que abrió a la izquierda para Cristian Cuevas, este centro y el Toro se agachó, conectó un preciso cabezazo y anotó el 3-1.

La fiesta no se detuvo. A los 67' el Cimbi Cuevas, en una acción personal destacada, ingresó por la izquierda y con un ajustado remate puso el 4-1 para la UC.

A los 79' Zampedir se vistió de habilitador y con un cabezazo le dio un pase a Justo Giani, que por el mismo expediente convirtió el 5-1, para que el carnaval en las tribunas fuera total.

La impotencia en los del Campanil se tradujo en un patadón que Leonel González le dio a Clemente Montes y que le valió la expulsión a los 89'.

Gracias a esta goleada, la UC demostró que no quiere ceder en su lucha por ser campeón, y aunque por ahora a diez puntos de diferencia con Colo-Colo se inscriben como uno de los equipos más sólidos del torneo y quienes pueden dar batalla a los Albos para dar la vuelta olímpica al término del año.

Universidad Católica: Darío Melo, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas, Fernando Zuqui (72’ Alfred Canales), Jhojan Valencia (72’ Gary Medel), Jimmy Martínez, Diego Corral (46’ Clemente Montes), Fernando Zampedri (84’ Vicente Cárcamo), Justo Giani (84’ Martín Gómez). DT: Daniel Garnero.

Universidad de Concepción: José Sanhueza, David Retamal (64’ Leonel González), Moisés González, Osvaldo González, Yeco Oyanedel, Bryan Ogaz (81’ Pablo Parra), Cristhofer Mesías, Facundo Mater, Jeison Fuentealba, Agustín Urzi (71’ Ariel Uribe), Diego Sabando (46’ Antonio Díaz). DT: Ricardo Viveros.

Goles: 23’ Fernando Zampedri 1-0; 39’ Fernando Zampedri 2-0; 45’+3 Jeison Fuentealbo (P) 2-1; 59’ Fernando Zampedri 3-1; 67’ Cristian Cuevas 4-1; 79’ Justo Giani 5-1

Expulsado: 89’ Leonel González (UdeC)

Estadio: Claro Arena

Árbitro: Héctor Jona

PURANOTICIA