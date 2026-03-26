Brutal asalto a joven tenista en Providencia: lo apuñalan para robarle el auto

El tenista Diego Ortiz Gamonal, de 22 años, fue víctima de un violento asalto la noche de este miércoles en la comuna de Providencia. El deportista fue apuñalado por un grupo de delincuentes que le sustrajeron su vehículo mientras esperaba el cambio de semáforo en la intersección de Avenida Pocuro con Ricardo Lyon.

Tras el ataque, los antisociales huyeron del lugar, dejando a la víctima con múltiples heridas. Ortiz fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa María, donde permanece internado y, según los últimos reportes médicos, se encuentra fuera de riesgo vital.

Carabineros inició un amplio operativo que incluyó el apoyo de un helicóptero institucional. El despliegue permitió localizar en Buin tanto el automóvil robado como el vehículo en el que se movilizaban los asaltantes, dando inicio a un seguimiento controlado que culminó en la comuna de Puente Alto.

La persecución terminó en el sector de Cerro El Altar con Cerro Marmolejo, donde fueron detenidos un hombre, una mujer y un adolescente de 15 años. Durante la captura, la conductora del vehículo impactó a una patrulla, dejando a dos funcionarios de la 66ª Comisaría Bajos de Mena con lesiones.

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