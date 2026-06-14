Alemania goleó a Curazao por 7 tantos a uno en su debut del Mundial

Con una potente y contundente goleada por 7 tantos contra 1 partió ganando Alemania su participación mundialera dejando atrás el fantasma de haber quedado eliminado en la fase de grupos en las dos anteriores citas planetarias.

Tal como cuenta el sitio argentino Infobae.com el combinado europeo impregnó su superioridad en los primeros minutos y Nmecha abrió el marcador a los cinco minutos de partido. Desde entonces, los europeos impusieron el ritmo en el desarrollo y concretaron buenas situaciones de peligro con asociaciones de pases fluidas sobre el carril central del campo.

No obstante, Curazao igualó el trámite en su primera chance de gol. Tras aquello los teutones se pusieron en ventaja nuevamente en el minuto 37 después de que Nico Schlotterbeck conectara un cabezazo desde un tiro de esquina. En la última jugada de la primera etapa, Riechedly Bazoer le cometió una infracción a Felix Nmecha y el árbitro marroquí Jalal Jayed cobró penal. Kai Havertz convirtió el 3-1 con una definición precisa.

Alemania aumentó la ventaja en el inicio del complemento: Joshua Kimmich rompió la defensa rival con un exquisito pase filtrado para que Jamal Musiala defina de primera dentro del área con un tiro cruzado. Con el resultado 4-1 a favor, los germanos controlaron el ritmo del partido desde la posesión de la pelota y regularon las cargas ante un Curazao que sufrió el desarrollo del tiempo.

Nathaniel Brown convirtió el 5-1 a los 67 para configurar una goleada de los europeos en el inicio del certamen mundialista. Deniz Undav y Havertz completaron la goleada 7-1 sobre los últimos minutos del enfrentamiento.

La primera fecha del grupo E del Mundial 2026 se completará con el encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil.

PURANOTICIA / INFOBAE