Japón y Países Bajos le regalan un vibrante empate a la cita mundialista

Un partidazo es el que se vivió en Texas en el debut entre Japón y Países Bajos. Todo pasó en un entretenido segundo tiempo que cambió por completo lo que se estaba escribiendo en los primeros minutos de juego.

Los japoneses estuvieron preocupados de ser un equipo compacto. Por su parte su rival ofreció un par de desbordes de Cody Gakpo y un par de ocasiones de Donyel Malen -un disparo desde dentro del área y un remate de cabeza media hora después-, a las que respondió Suzuki, fue todo lo que ofreció Países Bajos.

Con el partido atascado, solo el acierto individual podía sacarlo de esa monotonía que se veía en cancha. Y ahí Países Bajos cuenta con el mejor. Virgil van Dijk lo hace en el Liverpool y es siempre un recurso naranja.

Como tantas veces esta temporada, en una segunda jugada tras una falta, el central domó con la cabeza un balón lateral de Ryan Gravenverch, -que le llegaba a 65 km/h según la medición oficial- y lo colocó pegado al poste, donde no llegó Suzuki.

El gol sacudió el partido. Japón ya no pudo especular y el conjunto de Koeman tuvo más espacios para dañar el rival. Todo lo que no hubo en la primera mitad, se desplegó en un cuarto de hora en el que, al tanto de Van Dijk respondió con un gol Kieto Nakamura, un buen disparo que sorprendió a Verbruggen, y a este le siguió la respuesta neerlandesa con un magnífico lanzamiento cruzado con la izquierda de Crysencio Summerville.

El intento nipón de volver a equilibrar el partido, ya sin Kubo que se retiró, se empezaba topar con la defensa de cinco que instaló Koeman, pero la insistencia nipona, su capacidad para no bajar los brazos tuvo la recompensa de un cabezado de Ogawa, que rechazado por Kamada, rescató un punto en el último momento. Un vibrante empate que dejó contenta a la audiencia.

PURANOTICIA / AGENCIAS