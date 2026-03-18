Guerrero ante posible arribo de Gago a la U: "Fue un gran jugador, como entrenador no sé mucho"

Fernando Gago fue el elegido por Azul Azul para transformarse en el flamante director técnico de Universidad de Chile, tras la salida de Francisco Meneghini.

Pese a los fuertes rumores que existen sobre el inminente arribo del otrora seleccionado argentino, Maximiliano Guerrero fue cauto cuando le consultaron sobre esto, respondiendo que "no tengo nada que decir sobre eso. No hay nada oficial, así que prefiero no hablar del tema".

Así y todo, el atacante valoró la experiencia del trasandino como futbolista activo. "Fue un gran jugador, todos lo conocemos como fue como jugador. Como entrenador, no sé mucho. Prefiero no referirme tanto al tema como entrenador, pero fue un jugador que tuvo mucha experiencia, compitió a gran nivel muchos años. Me parece muy bien", puntualizó.

Sobre la partida de "Paqui", el extremo de 26 años admitió que "estamos muy dolidos. Es una gran persona y un gran profesional, pero lamentablemente los resultados no nos acompañaron en los últimos partidos. Ahora nuestra responsabilidad es sacar esto adelante y descomprimir el ambiente".

Respecto del interinato de Jhon Valladares, "Maxi" destacó que "con el 'profe' hemos entrenado súper bien, tenemos la confianza. Él viene de las inferiores, conocía a más de alguno del plantel. Nos entrega las herramientas para poder buscar la victoria".

El oriundo de La Serena también valoró el triunfo sobre Coquimbo Unido, asegurando que "con una victoria, el equipo se siente mucho mejor. Uno siempre quiere ganar. Ahora afrontamos de buena forma la Copa de la Liga. Esperamos hacer un buen partido, hemos analizado bien al rival, así que creemos que nos llevaremos los tres puntos".

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