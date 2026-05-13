Hernán Caputto avisa antes de enfrentar al Cacique: "Sabemos que somos fuerzas parejas"

Coquimbo unido vivirá este miércoles una "final" cuando reciba a Colo-Colo a las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por el partido pendiente por el Grupo A de la Copa de la Liga.

Es que con un triunfo del Cacique, los albos sellarán su clasificación a semifinales del torneo, mientras que con una victoria de los "piratas", tomarán el liderato y quedarán con la primera opción de avanzar en la última fecha.

En la antesala al duelo, el técnico del elenco nortino, Hernán Caputto, palpitó el crucial encuentro y en conversación con radio ADN expresó: "Sabemos que va a ser un partido duro. Ya nos habíamos enfrentado, hicimos buenos partidos, pero no pudimos consolidar los resultados. Uno lo empatamos y el otro lo perdimos con un marcador amplio respecto a lo que fue el trámite. Ambos sabemos que somos fuerzas parejas y seguramente vamos a luchar hasta el final".

Consultado por las debilidades de los albos, el estratego sostuvo: "No podría decir cuál es el 'talón de Aquiles', pero sí sabemos que hay lugares donde podemos atacar, jueguen con línea de tres o de cuatro. Todos los partidos son diferentes, pero tienen ciertas tónicas parecidas. Nosotros intentaremos hacer lo que venimos haciendo. Probablemente, de local, seremos más insistentes en la presión alta y en no dejar jugar al rival en nuestro campo".

Por último, sobre las bajas del conjunto de Macul, Caputto comentó: "Yo tuve la oportunidad de estar en un equipo con una caja de resonancia amplia como Universidad de Chile, y cuando dicen que falta un jugador (...) nada, los planteles son amplios, con jugadores top en todas las líneas. Tienen otros para poner, del mismo nivel o incluso mejores".

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