Azul Azul aprueba a Fernando Gago para ser el nuevo director técnico de la U. de Chile

Todo indica que Fernando Gago podría convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile, para reemplazar a Francisco Meneghini.

Es que este miércoles, la dirigiencia de Azul Azul dio un gran paso para definir al argentino, luego de que en la reunión de directorio se diera el visto bueno para que el gerente deportivo, Manuel Mayo, avance en la negociación con el exadiestrador de Boca Juniors y Racing.

"Fernando Gago es el apuntado. Fue aceptado por el directorio, ahora viene la negociación para sellar el acuerdo. Cerrar los números del contrato y esos detalles para la firma final", informó ESPN.

El trasandino se encontraba en la lista de tres candidatos, junto a Martín Lasarte y Eduardo Berizzo. Pero, finalmente el exvolante fue el elegido para avanzar en las negociaciones.

Consignar que su última experiencia fue en el Necaxa de México, donde no le fue bien y duró apenas cuatro meses.

Consignar que de momento, Azul Azul designó a Jhon Valladadares como técnico interino y debutó con un triunfo ante Coquimbo Unido el reciente fin de semana por la Liga de Primera y este viernes, dirigirá ante Deportes La Serena por el estreno en la Copa de la Liga.

(Imagen: @fergago5oficial)

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