West Bromwich Albion asoma como el principal interesado en fichar a Ben Brereton

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales durante la semana pasada, Ben Brereton oficializó su adiós del Derby County. Esta despedida se concretó luego de que el equipo no consiguiera la meta de ascender a la Premier League.

Ahora, el delantero de la Selección chilena debería volver a las filas del Southampton, institución que es dueña de su pase. Dicho conjunto se encuentra a un solo paso de retornar a la máxima categoría del fútbol inglés, tras haber avanzado a la final de los playoffs de ascenso.

Pese a este escenario, el destino de "Big Ben" no estará en los Saints. De acuerdo a la información que dio a conocer el medio británico Express and Star, el atacante nacional es pretendido por varios elencos, asomando el West Bromwich Albion como uno de los más interesados.

El citado medio sostuvo que esta no es la primera vez que los "Baggies", equipo que continuará compitiendo en la Championship, tienen en carpeta al ariete de la Roja.

De esta manera, será necesario aguardar el transcurso de las próximas semanas, o meses, para definir el futuro de Brereton de cara a la siguiente temporada del fútbol europeo.

PURANOTICIA