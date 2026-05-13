Avanza ley que busca prohibir vínculos entre futbolistas y casas de apuestas online

El análisis de una iniciativa legal que busca vetar los vínculos comerciales y publicitarios entre futbolistas profesionales —o sus representantes— y las plataformas de apuestas en línea, comenzó a ser revisado por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados.

Impulsado por el diputado Marco Antonio Sulantay, el texto argumenta que las apuestas ilícitas operan al margen de cualquier tipo de control. Asimismo, la moción advierte que estas actividades resultan nocivas para la salud mental, afectando principalmente a niños y jóvenes.

Esta propuesta legislativa viene a ser complementaria a una iniciativa paralela que actualmente se tramita en el Senado, la cual tiene como objetivo impedir la relación de las organizaciones deportivas con las casas de apuestas.

Respecto a los alcances de la normativa, el diputado Sulantay añadió que la intención también es evitar el manto de duda que se genera en los resultados deportivos, en lo relativo a las apuestas y el pago por ciertos pronósticos.

Con el fin de asegurar su cumplimiento, la moción propone aplicar una multa de entre 150 y 2 mil UTM (10 a 140 millones de pesos). Dichos montos contemplan, además, su duplicación en casos de reincidencia.

Durante el debate, la transversalidad para respaldar este proyecto fue valorada por el diputado Cristian Mella, quien planteó que esta prohibición debería ampliarse a deportistas profesionales de otras disciplinas. Este punto fue compartido en la instancia por los legisladores Carlos Chandía, Cristian Contreras y Matías Fernández.

A su vez, el riesgo de la ludopatía juvenil fue el foco de la intervención del diputado Hotuiti Teao. Para avalar su alerta, el parlamentario expuso diversos estudios provenientes de la Universidad Andrés Bello y del Instituto Nacional de la Juventud.

Al respecto, el congresista señaló que los 15 años marcan la edad promedio de inicio en las apuestas online. Agregó que el 96% de los alumnos de enseñanza media consideran muy fácil apostar a través de aplicaciones y que el 53% de los padres lo permiten en sus hijos.

Igualmente, Marcela Cáceres, investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional, informó que existen siete proyectos de ley que se refieren a las plataformas de apuestas en línea. De este grupo, dos tienen suma urgencia, como el texto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea (boletín 14838).

Finalmente, como paso previo a votar el texto en general durante la primera semana de junio, la comisión acordó escuchar al Ejecutivo, a representantes de las empresas de casas de apuestas y al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

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