Garnero no se conforma con los fichajes de la UC y avisa que "me ilusiono con que pueda venir más gente"

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, tuvo este viernes su primera conferencia de prensa de cara a la temporada 2026, ocasión en la que se refirió en extenso a la conformación del plantel para los desafíos del cuadro estudiantil en este año.

El argentino apuntó que "teniendo un calendario como el que vamos a tener, necesitamos más cantidad de jugadores de la que teníamos el semestre pasado, y en esa cantidad buscamos calidad también. Habrá harta competencia que va a dar lugar para todos, les decimos constantemente a los muchachos que se preparen, porque van a tener oportunidades".

Sobre los primeros nombres en sumarse a la disciplina del conjunto precordillerano, el DT destacó que "estamos muy conformes con los chicos, están entrenando muy bien, se han adaptado rápidamente, hace tres días que entrenamos y pareciera que están hace tres años acá, eso es muy bueno. Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es conformar su plantel, llegar a mitad de temporada es complicado, no elegiste, siempre le encuentras algo. Arrancar de cero es lo mejor que nos puede pasar y eso nos ilusiona un montón".

De todos modos, el trasandino advirtió que "todavía no está terminada la conformación del plantel, me ilusiono con que pueda venir más gente y ahí definir lo que vamos a tener para esta temporada tan exigente (...) necesitamos un plantel amplio, tiene que haber una competencia sana e interna para mejorar niveles individuales, eso nos va a ayudar a todos".

El exentrenador de la selección de Paraguay también valoró el principio de acuerdo por Juan Ignacio Díaz. "En la defensa es donde más necesitábamos, la dupla de centrales estaba muy escasa y que Juan venga a colaborar es muy importante, mi idea era buscar un central zurdo, el perfil es muy importante y él demostró en el último tiempo en Chile y Argentina que lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente", puntualizó.

Por otra parte, el adiestrador del elenco cruzado lamentó la partida del central Tomás Asta-Buruaga, pero subrayó que "nosotros queremos que se quede, ojalá que se quede".

Con respecto al caso de Eduard Bello, quien terminó su préstamo en la UC, Garnero indicó que el venezolano "fue uno de los futbolistas que mejor terminó el semestre, fue muy importante en esta levantada que tuvo el equipo, después son negociaciones, tenía nuestra aprobación, queríamos que se quede, pero hay cuestiones individuales que a veces tienen alguna traba, son esas cosas que a veces generan dificultades".

