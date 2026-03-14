Universidad Católica logra empatar con Everton como local en el Claro Arena

Universidad Católica se está acostumbrando a ser un equipo de reacción, de esos que necesitan un par de golpes para exhibir su mejor versión.

Y eso fue lo que precisamente le pasó a la UC en el empate 2-2 conseguido ante Everton en el Claro Arena.

No fue un partido grato para el elenco de Daniel Garnero.

El doble cachetazo que dieron los viñamarinos al inicio de partido (goles de Cristian Palacios, a los 3’, y de Lucas Soto, a los 7’) no sólo hicieron decaer la moral cruzada, sino que, adicionalmente, lo sumió en la confusión estratégica porque dejaron de lado todo intento de elaboración y se fueron por el camino de los centros.

Por momentos pareció que Everton mataría el partido en los primeros 45 minutos porque la UC le abrió la puerta para el contrataque. Pero el equipo oro y cielo no aprovechó la ganga y un gol postrero de Fernando Zampedri le dio vida a la UC para, al menos, alentar la ilusión de dar vuelta el encuentro en la etapa final.

Claro, hubo reacción cruzada. Pero no lo suficientemente sólida como para dar vuelta el marcador. Sólo alcanzó para al menos rescatar una igualdad (la primera de la UC en el Claro Arena) y disimular en parte se desequilibrio que muestra en cada partido y que a veces oculta con reacciones heroicas.

Universidad Católica (2)

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo (Eugenio Mena, 86’), Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Jhojan Valencia (Clemente Montes, 67’), Gary Medel, Jimmy Martínez; Matías Palavecino (Diego Valencia, 86’); Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Everton (2)

Ignacio González; Benjamín Berrios, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún (Nicolás Montiel, 90’), Vicente Fernández; Lucas Soto (Santiago Londoño, 79), Joaquín Moya (Nicolás Baeza, 90’), Dieter Villalpando, Emiliano Ramos; Alan Medina y Cristian Cuevas (Valentín Vidal, 71’). DT: Wálter Ribonetto.

Liga de Primera (Fecha 7).

Estadio: Claro Arena.

Goles: Cristian Cuevas (EV, 3’), Lucas Soto (EV, 7’), Fernando Zampedri (UC, 45’) y Jimmy Martínez (UC, 73’).

Expulsados: Juan Ignacio Díaz (UC, 83’) y Dieter Villalpando (EV, 91’).

Árbitro: Rodrigo Carvajal.

Público: 17.705 personas.

PURANOTICIA