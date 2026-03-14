El impensado candidato que se sumó a la carrera por llegar a la banca de Universidad de Chile

Universidad de Chile trabaja contra el tiempo para asegurar la llegada de un nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini, imponiéndose como plazo máximo el reinicio de la Liga de Primera, fijado para inicios de abril.

En ese contexto, son varios los nombres que han sido ligados al cuadro laico, destacando a los ex DTs de la Selección chilena, Reinaldo Rueda y Ricardo Gareca, además de Ariel Holan, otrora estratego de Universidad Católica.

Sin embargo, ahora surgió un inesperado candidato. De acuerdo con el periodista argentino Nahuel Ferreira, el elenco estudiantil se contactó con Esteban Solari, quien tuvo un irregular paso al mando de Everton en 2024.

Eso sí el comunicador señaló que si bien la directiva azul estaría dispuesta a igualar el sueldo que el trasandino recibe en Pachuca, el adiestrador trasandino buscaría respetar su contrato.

Cabe recordar que tras su salida de Everton donde terminó en el séptimo lugar del torneo, Solari se hizo cargo de Godoy Cruz, club del cual fue cesado después de cinco triunfos, doce empates y cinco derrotas.

Luego de esto, arribó a los Tuzos y en el certamen de Clausura mexicano marcha cuarto con veinte puntos, cinco por debajo del liderato.

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