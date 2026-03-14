Universidad de Chile sale del ahogo imponiéndose ante Coquimbo Unido

La salida del DT Francisco Meneghini tras un desabrido empate como local ante Universidad de Concepción, la incertidumbre por su reemplazante y la gran cantidad de bajas, hacía que Universidad de Chile llegara a Coquimbo con la guardia baja, dispuesto a recibir un golpe letal.

Pero no. No fue así. Apelando al orden y también sacando provecho de la incapacidad rival para construir un modelo de juego que lo doblegara, los azules terminaron ganando por 1-0 y, con ello, abandonaron las posiciones de retaguardia al sumar 10 puntos.

La tarea, claro está, no fue fácil para el equipo que esta vez dirigió el DT Jhon Valladares.

El campeón presionó alto de entrada y eso incomodó sobremanera a los visitantes. Alejandro Camargo y Sebastián Galani recuperaron siempre con velocidad y superaron las espaldas de Lucas Romero e Israel Poblete, conectándose con un movedizo Guido Vadalá.

Pero ese mayor control del balón no se tradujo más que en un par de llegadas al arco de Gabriel Castellón (la mejor, un disparo de Francisco Salinas) que no lograron vulnerarlo.

Poco a poco la U fue saliendo de ese ahogo inicial y con ello pudo equilibrar el juego. Pero tampoco ello se tradujo en muchas ocasiones salvo la que tuvo Marcelo Morales con un tiro libre que remeció el travesaño nortino.

Debía esperarse mayor ambición y certeza en el alguno para que el partido entonara de verdad.

Pero no llegaron esos valores ni a uno ni a otro y el encuentro finalmente se definió, en este caso en favor de la U, por el mayor nivel de ordenamiento y compromiso con una idea.

Coquimbo, en realidad, apostó a que la suma de delanteros y el cambio de nombres le diera el desequilibrio. Pero a ello no le agregó lucidez, como sí la tuvo Universidad de Chile a los 76’ para concretar vía Maximiliano Gutiérrez, una de las pocas ocasiones creadas.

Poco será, pero para los momentos que venía viviendo la U, es algo parecido a un tanque de oxígeno.

Coquimbo Unido (0)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Guido Vadalá (Lucas Pratto, 69’), Martín Mundaca (Cristian Zavala, 58’), Nicolás Johansen (Luis Riveros, 46’) y Alejandro Azócar (Benjamín Chandía, 58’). DT: Hernán Caputto.

Universidad de Chile (1)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales (Felipe Salomoni, 78’); Lucas Romero, Israel Poblete; Javier Altamirano (Agustín Arce, 63’); Matías Guerrero (Nicolás Fernández, 89’), Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez (Jhon Cortés, 63’). DT: Jhon Valladares.

Liga de Primera (Fecha 7).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Gol: Maximiliano Guerrero (U, 76’).

Árbitro: Mathias Riquelme.

Público: 9.690 personas.

PURANOTICIA