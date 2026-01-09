Universidad Católica reforzó la defensa con central de O'Higgins

Universidad Católica tomó a todos por sorpresa este viernes y anunció un principio de acuerdo para sumar a Juan Ignacio Díaz, defensa argentino que se encontraba en O'Higgins, como su quinto refuerzo de la temporada 2026.

"El jugador se someterá en las próximas horas a la revisión médica respectiva, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica", detallaron desde el elenco cruzado.

El movimiento es a lo menos llamativo, ya que en los días previos el gerente deportivo José María Buljubasich aseguró que no habían avanzado en negociaciones por ningún futbolista.

Además, los rumores que circularon en la prensa apuntaban a un presunto interés de la UC en el chileno Enzo Roco, libre tras rescindir su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, y el trasandino Agustín García Basso de Racing Club.

Díaz, en tanto, jugó en el Capo de Provincia durante dos campañas, disputando un total de 47 partidos en los cuales sumó dos goles, dos asistencias y doce tarjetas amarillas, sin registrar expulsiones.

