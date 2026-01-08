Fernández rompe el silencio y asegura que en Azul Azul "no estaban de acuerdo" con la decisión de Meneghini

Leandro Fernández rompió el silencio y confirmó que no será tomado en cuenta para la temporada 2026 por decisión del nuevo director técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini.

A la salida del Centro Deportivo Azul tras la práctica de este jueves, el argentino entregó detalles de su diálogo con el DT. "Me gustó que el entrenador venga y me lo diga de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. No es fácil, pero es parte del trabajo", precisó.

En la misma línea, "Lea" reveló que también habló con el presidente de la concesionaria que administra a la U, Michael Clark, y el gerente deportivo Manuel Mayo, quienes le señalaron que "no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico".

En cuanto a su futuro en la institución, el atacante explicó que "ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así, y si no, me quedaré porque tengo contrato con la U".

"Obvio que no es fácil quedarse, pero es parte del trabajo. Uno tiene trabajo y tiene que venir todos los días", complementó el trasandino, cuyo vínculo con los universitarios expira en diciembre próximo.

