Barra brava de la U disparó contra Meneghini por "cortar" a Leandro Fernández

Un sorpresivo rumor sacudió el miércoles a Universidad de Chile, luego de que trascendiera en la prensa nacional que el flamante entrenador de los azules, Francisco Meneghini, decidió "cortar" al delantero argentino Leandro Fernández, quien llegó al club en 2023 y se convirtió en uno de los referentes del plantel.

Aunque ni el conjunto laico ni los aludidos se han pronunciado oficialmente con respecto al tema, Los de Abajo, barra brava de los universitarios, emitió un comunicado criticando la determinación del estratego.

"Queremos expresar nuestro profundo malestar ante la injusta determinación que se tomó con Leandro Fernández. Nuestro equipo necesita jugadores como Leandro Fernández, quien le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules", partieron señalando en el escrito.

Sin embargo, en el mismo escrito los fanáticos endurecieron el tono e instaron al cuerpo técnico a que "reconsideren la medida, no es la forma ni el modo de tratar a un jugador identificado con nuestra camiseta. La U es un equipo distinto a los demás, la hinchada protege a todos quienes defienden y mojan la camiseta como lo hace el 'Lea'".

Por último, dirigiéndose directamente a "Paqui", advirtieron que "en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa. No repitas errores de antaño, la U es grande por su gente, no somos O'Higgins. 'Lea' a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores. Jugadores identificados con la camiseta pesan mas que cualquier otro".

