Everton confirmó que Mauricio Larriera renunció a la banca técnica ante los malos resultados

El elenco de Viña del Mar informó que el uruguayo "ha puesto su cargo a disposición, decisión que ha sido aceptada por el club".

Lunes 27 de octubre de 2025 15:30
Everton confirmó que tras la derrota ante Palestino, el entrenador Mauricio Larriera presentó su renuncia, la que fue aceptada por el club de Viña del Mar.

A través de un comunicado, la institución dio a conocer que "tras el encuentro frente a Palestino correspondiente a la Liga de Primera Itaú 2025, el director técnico José Mauricio Larriera Dibarbouré ha puesto su cargo a disposición, decisión que ha sido aceptada por el club".

Añadieron que: "Agradecemos sinceramente su trabajo y profesionalismo durante su período al mando del primer equipo. Valoramos profundamente su compromiso con la institución y le deseamos el mayor de los éxitos em sus próximos desafíos profesionales".

Mauricio Larriera tomó la decisión de dejar el club luego de dirigir 22 partidos, en los que ganó siete, empató cinco y perdió 10 entre liga y Copa Chile.

Los "ruleteros marchan en la zona baja de la tabla de posiciones, se ubican en el décimotercer lugar con 22 puntos, a sólo dos unidades de la zona de descenso.

Cabe señalar que los directores técnicos que se mencionan para reemplazar al uruguayo son dos viejos conocidos, Javier Torrente y Pablo "Vitamina" Sánchez.

