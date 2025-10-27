Aseguran que Everton ya tiene nuevo director técnico para luchar por evitar el descenso a la B

Cuando faltan cinco fechas para el término del Campeonato Nacional, Everton nuevamente se quedó sin entrenador en esta temporada 2025. Es que si a principios de año Gustavo Leal dejó su cargo, ahora fue el turno de Mauricio Larriera, quien tras la derrota ante Palestino se despidió de la banca del cuadro "ruletero".

Eso sí, el conjunto Oro y Cielo ya tendría a su reemplazante, considerando que el equipo está luchando por evitar el descenso a la Primera B.

A pesar de que en un momento se habló de que Mario Salas o Pablo "Vitamina" Sánchez podrían conducir al equipo, el elegido sería otro viejo conocido.

Se trataría del argentino Javier Torrente, quien ya ha dirigido al elenco de la Ciudad Jardín en dos oportunidades, en 2018, y luego en la temporada 2019 y 2020.

"Confirmado: Javier Torrente es el nuevo técnico de Everton. Tal como les anuncié hace algunas horas, el principal candidato a la banca Oro y Cielo llegó a un completo acuerdo con la dirigencia", aseguró el periodista viñamarino Diego Peralta.

El cuadro "ruletero" se alista para enfrentar este domingo 2 de noviembre a Unión Española en el estadio Sausalito, en un duelo clave por el descenso.

PURANOTICIA