En la U lamentan errores del primer tiempo, pero valoran que el agónico empate "deja la llave abierta" ante Lanús

Universidad de de Chile batalló hasta el cansancio tras irse al descanso perdiendo por 2-0 y en el epílogo del duelo consiguió un valioso empate ante Lanús, quedando en buen pie para la revancha del próximo jueves por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El capitán del cuadro laico, Charles Aránguiz, autor del gol de la igualdad, aseguró sobre la conquista que "una vez más tuve un poco de suerte y pude ayudar al equipo a marcar el empate. Costó mucho con el marcador que teníamos. En el segundo tiempo fuimos más ordenados y concretamos las que tuvimos".

Con respecto a su evaluación del compromiso, el "Príncipe" sostuvo que "en general, creo que el partido fue bueno para nosotros, pero en el primer tiempo cometimos errores que en el segundo no se repitieron".

Por su parte, el portero Gabriel Castellón fue un poco más autocrítico y admitió que "no sé si estamos conformes, porque creo que cometimos errores que podíamos haber evitado. Sí nos queda la tranquilidad de que pudimos dejar la llave abierta".

"No nos fuimos con una derrota y vamos a buscar ganar allá. Obviamente ahora con el empate tenemos un pequeño margen, pero sí vamos a aspirar a poder ganar la llave", complementó el formado en Santiago Wanderers.

Sobre el desarrollo del cotejo, el guardameta describió que "tuvimos dos detalles en el primer tiempo, todos errores puntuales y ellos tuvieron la capacidad de poder también marcar en esos detalles. Después creo que el equipo lo que mejora es seguir insistiendo en el arco rival y así yo creo que logramos poder empatar el partido y dejar la llave abierta".

