U. de Chile empató en los descuentos ante Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Una heroica igualdad consiguió Universidad de Chile en el estadio Nacional. Los pupilos de Gustavo Álvarez no bajaron los brazos tras los dos golpes recibidos por Lanús, logrando un 2-2 para dejar abierta la llave de semifinales de Copa Sudamericana.

Los azules volvían al ruedo después de nueve días de inactividad y con el clásico ante Universidad Católica para enfrentar a un cuadro argentino que no solo venía de eliminar en la fase anterior a Fluminense, sino que además arrastraba un invicto de ocho partidos entre todas las competiciones.

Eso sí, la previa del encuentro se vio empañada por un enfrentamiento entre Carabineros y un grupo de fanáticos del elenco laico, quienes lanzaron un piedrazo hacia el bus que trasladó al equipo rival. Afortunadamente, no se registraron lesionados por este hecho de violencia.

En la cancha del reducto de Ñuñoa se vio a una U comprometida con la posesión del balón y con encerrar en su lado del campo al rival en los primeros minutos. Sin embargo, nada de esto se vio reflejado en ocasiones claras de gol, salvo por un tiro desviado de Lucas Assadi tras un error del portero Nahuel Losada (22').

Y fue entonces que vino la tromba granate. A los 25' la defensa estudiantil perdió el esférico en la salida y Rodrigo Castillo sorprendió a Gabriel Castellón con un globito. Y tres minutos más tarde, el experimentado Eduardo Salvio eludió a Matías Zaldivia y envió un centro rasante que Castillo conectó en la boca del arco.

En ese momento comentó la reacción de la escuadra universitaria, que antes de irse al descanso contó con cuatro claras llegadas que no pudo concretar (33', 37', 41' y 45+1'). En el complemento, aunque la visita trató de meterse nuevamente en el compromiso, seguía siendo el local quien marcaba los tiempos.

En medio de ese dominio, los dirigidos por Álvarez se encontraron con el descuento en una jugada de balón parado. Franco Calderón remató dentro del área, el cancerbero dio rebote y Lucas Di Yorio (62') arremetió sin mayor oposición para acortar las cifras.

De ahí en más, salvo por un disparo repelido por Castellón (72'), el conjunto estudiantil mantuvo el control del cotejo y coqueteó en varias oportunidades con la igualdad, siendo sus chances más claras un zapatazo de Javier Altamirano que dio en el palo (66') y un tiro de Fabián Hormazábal que sacó Losada (81').

Hasta que en el último minuto de tiempo añadido, el árbitro Anderson Daronco concedió un penal para el dueño de casa por una mano dentro del área. Charles Aránguiz asumió la responsabilidad en medio de los airados reclamos del forastero y con un ajustado derechazo sentenció un heroico empate (90+9').

De esta manera, Universidad de Chile dejó abierta la llave para la revancha del próximo jueves a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús. En el intertanto, deberá disputar este domingo el Clásico Universitario con Universidad Católica en el Claro Arena.

