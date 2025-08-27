En Azul Azul reprochan dichos del presidente de Independiente por incidentes: "Digno de un delincuente"

Continúan las declaraciones cruzadas entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile a raíz delos incidentes ocurridos la semana pasada en el estadio Libertadores de América, cuando una disputa entre barras y una posterior golpiza contra un puñado de hinchas azules pusieron en suspenso la definición de los octavos de final de Copa Sudamericana.

El presidente del Rojo, Néstor Grindetti, volvió a cargar contra el elenco universitario, endosándole toda la responsabilidad de lo sucedido, aun cuando el operativo de seguridad era responsabilidad del denominado "Rey de Copas" por ser el cuadro anfitrión. Incluso, el dirigente acusó a sus pares chilenos de encubrir a los aficionados que realizaron desórdenes.

Sus dichos encontraron rápida respuesta en Daniel Schapira, segundo máximo accionista de Azul Azul, concesionaria que administra al club. "Lo encuentro la bajeza más grande del mundo, lo que hace este caballero es buscar justificaciones para el incidente que es demasiado, son responsables prácticamente totalmente en el club Independiente", remarcó en conversación con radio Cooperativa.

En la misma línea, el empresario aseguró que Grindetti "da vuelta la tortilla enlodándome a mí porque hice una declaración en el estadio y no tiene nada que ver con lo que pasó después. Me parece una cosa desleal, digno de un delincuente".

El directivo estudiantil también se refirió al video donde muestra una supuesta reunión con barristas laicos. "Es completamente absurdo, no tengo absolutamente nada que ver con la barra, no conozco a nadie. Fui a almorzar dos veces, en la segunda oportunidad con dos amigos, la primera oportunidad estaba la barra de Peñarol y en la segunda tengo la impresión que al fondo había mesas en que estaba gente de Universidad de Chile y no los conozco", detalló.

Por último, Schapira remarcó que "es un resquicio casi burdo, ridículo, no me acerqué a ellos ni ellos a mí, no sé quiénes son. En una circunstancia como esta no tengo ninguna duda en que Michael (Clark, presidente de Azul Azul), yo ni nadie estaría remando al revés, estamos todos absolutamente en comunión y de verdad a través de distintas instancias. Somos un directorio mancomunado.

