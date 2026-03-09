Muralla chilena en Inglaterra: Vigouroux brilla con tapadón y se consolida entre los mejores arqueros de la Championship

Lawrence Vigouroux vive un gran momento en Inglaterra. El portero chileno es indiscutido en el Swansea y el sábado brilló en el triunfo por 2-0 como local ante el Stoke City, por la 36° fecha de la Championship, con una espectacular tapada.

Con un manotazo espectacular, el arquero de la Roja evitó el tanto, cuando el marcador estaba en blanco, tras un cabezazo de Ashley Phillips. Con eso confirmó que es uno de los mejores en su puesto en la competencia.

Es que el golero aparece en varios ítems que contabiliza WyScout, una plataforma tecnológica usada por varios clubes en el mundo para hacer visorías a diversos jugadores y rivales, Por ejemplo, es el segundo portero con más tapadas en la liga con 112, solamente superado por el croata Ivor Pandur, del Hull City, quien contabiliza 129.

Además, con 385 aciertos, el nacional es el quinto mejor ubicado en ese registro, que una vez más lidera el el balcánico Pandur.

Lo de Vigouroux es aún más meritorio considerando que el Swansea se ubica en el 14° lugar de la Championship, con 49 puntos.

PURANOTICIA