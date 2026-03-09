Zavala vuelve del dolor al gol: debutó con Coquimbo, anotó y se desahogó tras 45 días fuera

Cristián Zavala pudo hacer su debut esta temporada 2026 en Coquimbo Unido. El delantero superó su lesión y anotó un gol en el triunfo del cuadro "pirata" por 3-1 frente a Huachipato en Talcahuano, por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

El atacante comenzó el año en Colo Colo, pero se lesionó en la rodilla en el insólito penal frente a Peñarol por la pretemporada alba, y tras ese episodio selló su retorno al conjunto aurinegro.

Por todo eso, el ariete se desahogó con un mensaje en sus redes sociales, al publicar: "45 días fuera, pero más cerca de quien nunca me falla, rodeado de mi novia, mis hijos y mi familia. Gracias a Dios volvimos. Y mil gracias a todo el staff medico que ayudaron a volver pronto".

Entre las fotografías compartidas, aparece una imagen detallada de la lesión que sufrió la rodilla y parte de su tratamiento, el cual incluyó 15 sesiones de cámara hiperbárica.

