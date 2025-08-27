Presidente de Independiente apuntó contra Universidad de Chile: "Vinieron con el único objetivo de generar incidentes"

Independiente no para de lanzarse con todo contra Universidad de Chile por los graves hechos de violencia en el estadio Libertadores de América que obligaron a cancelar el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Es que ahora el cuadro argentino apuntó directamente a los hinchas y dirigentes del conjunto azul por la barbarie ocurrida el pasado miércoles.

Este miércoles el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, habló en conferencia de prensa, luego de que el elenco trasandino presentara su defensa ante la Conmebol.

"No somos los responsables de los hechos, sino víctimas. Fueron ataques violentos y premeditados por delincuentes hinchas de la U que vinieron con el único objetivo de generar incidentes", sostuvo el timonel.

"Somos los responsables del partido, pero no significa que seamos los responsables de la suspensión del partido. Se canceló exclusivamente por los incidentes de los hinchas de la U como lo estipuló el árbitro. Cumplimos con todo lo que correspondía como club", añadió.

Además, agregó: "La violencia comenzó antes del partido. Apenas ingresaron los hinchas comenzaron una organización deliberada y destruyeron las cámaras para no ser identificados. Armaron un foco de incendio y destruyeron baños y más para utilizarlos como proyectiles. Durante más de dos horas atacaron a hinchas de Independiente".

Pero no se quedó ahí y agregó: "No se trató de desmanes improvisados, sí de un hecho organizado y premeditado para armar incidentes".

Después, Grindetti lanzó: "No podemos decir lo mismo de la U y sus dirigentes. Es vergonzoso su accionar, en vez de repudiar eligieron encubrirlos culpando a otros, distorsionaron la realidad y culparon a los hinchas de Independiente. A diferencia de la U, acá no hay lugar para la violencia".

Por último, se refirió a los cuatro puntos clave de la defensa de Independiente ante la Conmebol: "La violencia se originó en la hinchada visitante. Independiente cumplió con las normas de seguridad. La vandalización de la tribuna visitante fue premeditada para genera caos. La cancelación fue obra directa de los incidentes de la hinchada de la U".

