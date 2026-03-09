Santiago Wanderers suma a Dylan Portilla como refuerzo para buscar el ascenso

Santiago Wanderers presentó este fin de semana a su sexto refuerzo para la temporada 2026: se trata del mediocampista Dylan Portilla, formado en Colo-Colo.

Buscando el objetivo de ascender a Primera División del fútbol chileno, el elenco de Valparaíso rearmó su plantel para mejorar lo hecho durante el año pasado.

No obstante a aquello, las cosas al Decano no le han salido como esperaban, pues marchan en la posición 14º del Campeonato de Primera B.

Así es como las miradas se pusieron en Portilla, quien durante la temporada 2025 representó a Deportes Limache, llegando incluso a la final de la Copa Chile.

Cabe hacer presente que el volante estaba entrenando con Colo-Colo en el estadio Monumental, sin embargo no era considerado por el DT Fernando Ortiz.

"Bienvenido Dylan. ¡Vamos por un gran año!", escribió el elenco caturro a través de sus redes sociales donde, además, compartieron una imagen firmando el contrato.

"Me recibieron muy bien. Estoy muy cómodo y feliz de estar en este club. Estar aquí es muy importante para mí y para mi carrera", dijo el futbolista.

Cabe hacer presente que el mediocampista firmó su contrato y ya entrenó a la par con sus nuevos compañeros en el complejo deportivo ubicado en Mantagua.

Vale indicar que Santiago Wanderers enfrentará este lunes 9 de marzo a Deportes Santa Cruz en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, desde las 18:00 horas.

PURANOTICIA