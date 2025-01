DT de Udinese defendió a Alexis: "No necesita que le enseñe a jugar al fútbol"

Un mar de críticas recayó sobre el delantero nacional Alexis Sánchez luego de su deslucida actuación en la goleada que sufrió Udinese a manos del Como, situación que puso en entredicho su posible titularidad en el pleito de este domingo ante Roma.

Frente a este escenario, el técnico bianconero Kosta Runjaic sacó la voz para defender al "Niño Maravilla" y aunque no confirmó que estará desde el arranque ante la Loba, explicó por qué no ha podido afirmarse en el once estelar.

"Sánchez no necesita que le enseñe a jugar al fútbol. Aquí tenemos un nivel diferente al que estaba acostumbrado y tiene que acostumbrarse a nuestro equipo. Desafortunadamente, no pudo entrenar con nosotros desde el principio debido a una lesión y ahora tiene que encontrar su mejor forma", señaló el alemán, recordando los problemas físicos que presentó el chileno en su arribo al club.

El estratego continuó con su argumentación y destacó que el tocopillano "es un jugador muy inteligente que ve las cosas primero que los demás. Jugamos toda la primera mitad de la temporada sin él y desarrollamos algunos mecanismos. También jugamos a alta intensidad en defensa y él sabe que aquí se requieren diferentes tareas de los delanteros cuando no tienen la posesión".

Por último, el germano aseguró que Sánchez "jugó bien con el Inter y sobre todo con el Atalanta, mientras que con el Como no fue fácil para él. Su edad puede ser una ventaja porque también puede ayudarnos con su experiencia. Es importante tener algunos jugadores que puedan marcar la diferencia y depende de él demostrarlo cuando sea llamado".

PURANOTICIA