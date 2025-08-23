Coquimbo Unido logra triunfar en su visita al Audax Italiano y se ilusiona con el título

Con una sólida presentación que no se vio reflejada en la exigua diferencia en el marcador, Coquimbo Unido se impuso por 1-0 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, consolidándose como único puntero de la Liga de Primera, alimentando la ilusión de bajar su primera estrella.

Con la victoria sobre Universidad de Chile los itálicos cortaron una mala racha de cuatro duelos sin vencer en el torneo, reactivando la ilusión de disputarle el primer lugar a los piratas, sólidos punteros de la competición que querían esta tarde aumentar a doce unidades su diferencia con la U.

El inicio del encuentro fue el que se esperaba de los elencos que pelean en la parte alta de la tabla. La visita tuvo la primera llegada clara con un tiro de Salvador Cordero que desvió el portero Tomás Ahumada y en la jugada posterior, Diego Sánchez le negó el gol a Luis Riveros. Todo esto en los dos primeros minutos.

No obstante, con el correr del reloj los equipos fueron perdiendo claridad en los metros finales, lo cual se tradujo en un pleito poco fluido y carente de ocasiones de riesgo. De hecho, a ratos las acciones se concentraron en la mitad de la cancha y recién en los descuentos los filibusteros se aproximaron con algo de peligro con un centro de Cristian Zavala que la defensa mandó el córner.



El compromiso tuvo un nuevo aire en el segundo lapso, donde los pupilos de Esteban González salieron con todo para instalarse en campo audino y en los pies de Benjamín Chandía (49') y Matías Palavecino (53') tuvieron dos grandes chances para haber abierto la cuenta.

Tímidamente los floridanos intentaron acercarse al pórtico defendido por el "Mono" Sánchez, pero el partido se seguía jugando el ritmo que quería el Barbón y en los 77', tras un balón aéreo que envió Zavala desde el sector derecho, Sebastián Cabrera apareció destapado por el segundo palo para anotar el 1-0.

Aun cuando Juan José Ribera movió las piezas en el dueño de casa, el marcador no se movió, sentenciando la novena victoria en fila para los aurinegros, que se consolidaron en la cima con 50 puntos, doce por arriba de la U y trece más que el conjunto de colonia, que se estancó en el tercer puesto.

Ahora Coquimbo Unido tendrá que trasladarse hasta la Región del Biobío para visitar a Huachipato a partir de las 12:30 del sábado 30. Ese mismo día, pero desde las 15 horas, Audax Italiano visitará a O'Higgins en la reapertura del estadio El Teniente.



Audax Italiano

Tomás Ahumada; Martín Jiménez (Michael Fuentes, 51'), Enzo Ferrario, Daniel Piña (Oliver Rojas, 45'), Esteban Matus (Yahir Salazar, 84'); Jorge Espejo, Marco Collao (Lautaro Palacios, 84'), Nicolás Orellana, Leonardo Valencia: Luis Riveros (Paolo Guajardo, 84'), Eduardo Vargas. (DT: Juan José Ribera)

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas (Alejandro Azócar, 90+4'), Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Cristian Zavala (Elvis Hernández, 85'), Matías Palavecino, Benjamín Chandía (Sebastián Cabrera, 61'); Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 90+4'). (DT: Esteban González)

Árbitro: Cristian Garay

Estadio: Bicentenario de La Florida

