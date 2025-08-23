Santiago Wanderers no pasa del empate y puede perder el liderato del Ascenso

Un amargo empate cosechó la tarde de este sábado Santiago Wanderers, cuadro que firmó un tibió 1-1 en su visita Deportes Recoleta, poniendo en riesgo su condición de puntero de la Liga de Ascenso junto a Deportes Copiapó.

En un duelo de pocas luces, los caturros tomaron la delantera gracias a un penal convertido por Leandro Navarro (58'). Sin embargo, en el filo del tiempo reglamentario, David Salazar (89') emparejó las cifras para el elenco textilero, también desde los doce pasos.

De esta manera, el Decano llegó a 37 puntos y quedó como líder exclusivo de manera transitoria, ya que podría perder esta condición si Deportes Copiapó, segundo con 36 unidades, iguala o vence este domingo a Cobreloa. Por su parte, el "Reco" se estancó con 32 positivos en el séptimo lugar.



A esa misma hora pero en el Valle del Aconcagua, Deportes Antofagasta derrotó por 2-0 a Unión San Felipe, apoyándose en un doblete del espigado delantero argentino Tobías Figueroa (60' y 80').

Gracias a este triunfo, los pumas se instalaron en la sexta ubicación con 32 puntos, metiéndose en el lote que acecha a la cima del torneo. Los albirrojos, en cambio, se mantuvieron en el 13° puesto con 23 unidades, apenas cinco por arriba del colista Santiago Morning.

En la próxima fecha, Unión San Felipe enfrentará a un rival directo por la permanencia como lo es Magallanes, Santiago Wanderers recibirá Rangers, Deportes Antofagasta se verá las caras con San Marcos y Deportes Recoleta desafiará a Universidad de Concepción.

