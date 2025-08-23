Cobresal hizo pesar la localía y profundizó el mal momento de Unión La Calera

Cobresal recuperó la memoria y volvió a festejar en la Liga de Primera al imponerse por la cuenta mínima a Unión La Calera en el estadio El Cobre, prendiéndose en la lucha por acceder a copas internacionales en la próxima temporada.

El tropiezo de la fecha pasada ante O'Higgins en San Fernando obligaba a los pupilos de Gustavo Huerta a ganar esta tarde para no ceder su puesto en la zona de clasificación a Copa Sudamericana. La visita, en tanto, sumaba seis partidos consecutivos sin ganar, estancándose peligrosamente en la parte media de la tabla.

Si bien los albinaranjas hicieron pesar su conocimiento de la altura de El Salvador, la visita se replegó de buena para contrarrestar los embates del rival, sacrificando la faceta ofensiva, por lo que sus delanteros Ignacio Mesías y Leandro Benegas estuvieron muy desasistidos durante la primera fracción.

Con esto en mente, era previsible que las pocas aproximaciones de riesgo fueran para los locales, ambas con protagonismo de Diego Coelho. El ariete uruguayo bloqueó involuntariamente un cabezazo de Cristian Toro (27') y posteriormente un frentazo suyo pasó cerca del marco custodiado por Jorge Peña (43').

En el arranque del complemento los caleranos adelantaron un poco las líneas y en el 49' Ignacio Mesías quiso sorprender con un disparo que se marchó desviado. Los nortinos no tardaron en reaccionar y buscaron a apertura de la cuenta por medio de Jorge Henríquez, quien sacó un zapatazo que manoteó el guardameta Peña (55').

El cancerbero del cuadro forastero volvió a salvar a los suyos ante los remates de Vicente Fernández (62') y Cristhofer Mesías (65'). Sin embargo, su suerte se terminó en el 71' cuando el árbitro pitó penal para los legionarios, que tomaron ventaja en el compromiso gracias a la impecable ejecución de Henríquez.

Con el marcador en contra, el técnico Walter Lemma se vio en la obligación se refrescar el ataque del conjunto rojo y apostó por el ingreso, entre otros de Sebastián Sáez, uno de los goleadores de la competición. Con la presencia de "Sacha" y loss movimientos de su compañeros Franco Lobos, estuvieron cerca de anotar pero no pudieron concretar la igualdad (77', 82' y 88').

De esta manera, los atacameños cortaron una seguidilla de dos caídas consecutivas y treparon hasta el sexto lugar con 32 puntos. Los pupilos de Lemma, en tanto, profundizaron su mal momento en el certamen cosechando su séptimo partido en fila sin ganar, y se mantuvieron undécimos con 23 unidades.

Para la próxima fecha, Unión La Calera volverá a la Región de Valparaíso para recibir a Palestino desde las 19:00 del viernes 29. Por su parte, Cobresal visitará a Universidad Católica en el Claro Arena a partir de las 17:30 horas.

Cobresal

Alejandro Santander; Franco Bechtholdt (Benjamín Ramírez, 57'), Christian Moreno, Cristian Toro; Cristopher Barrera, Benjamín Valenzuela (Jorge Henríquez, 45'), César Yanis (Vicente Fernández, 57'), Diego Céspedes, Cristhofer Mesías (Aaron Astudillo, 83'); Diego Coelho (Andrés Vilches, 83'), César Munder. (DT: Gustavo Huerta)

Unión La Calera

Jorge Peña; Nahuel Brunet, Felipe Campos, Javier Saldías; Christopher Díaz, Kevin Méndez (Franco Lobos, 72'), Juan Méndez, Erick de los Santos, Diego Ulloa (Felipe Yáñez, 72'); Ignacio Mesías (Sebastián Sáez, 72'), Leandro Benegas (Axel Encinas, 80'). (DT: Walter Lemma)

Árbitro: José Cabero

Estadio: El Cobre - Codelco El Salvador

